Боевики обстреливали ВСУ, однако бойцы снова не отвечали – штаб

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза был нарушен провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечено в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

От начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелам со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, журналисты русской службы BBC нашли могилы российских военных, которые воевали на Донбассе, вопреки официальным заявлениям Кремля, что регулярная армия РФ в конфликте на Востоке Украины участия не принимает.

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