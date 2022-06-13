Некоторые военные попадают в психиатрические больницы.

Российские военные не выдерживают на войне против Украины, некоторые из них сходят с ума.

Об этом говорится в перехваченном разговоре одного из оккупантов с женой, опубликованном ГУР МО.

Захватчик жалуется, что на войне у российских военных не выдерживает психика.

Оккупант шокирован потерями - только в их подразделении "минус одиннадцать". Сам от чудом остался цел, поскольку осколки смог удержать бронежилет.

"Пи... (стреляют) без конца. 152-ги, 202-ги. Можно просто е. на голову (сойти с ума). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили", - говорит он.

Жена в ответ желает мужу "беречь себя".

Как писал УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 4 июня оценил количество убитых и раненых за время полномасштабной войны россиян в около 80 тысяч.

По оценкам другого советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, реальные потери российских военных в Украине составляют не менее 35-37 тысяч человек.

"Это только кадровых, мобилизованных и всех остальных. Потому что если считать, сколько погибло из "ЛДНР", то как бы не плюс еще 20 тысяч", - сказал он.

По информации Генштаба, по состоянию на утро 13 июня потери среди личного состава россиян - около 32300 человек.

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