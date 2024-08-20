Информацию об этом подтвердили два украинских чиновника.

Украина хочет мирных переговоров с Россией, но не напрямую с Путиным, а по опыту так называемой "зерновой сделки", пишет Politico со ссылкой на заявления украинских чиновников.

"Модель мирного пакта, которую все чаще обсуждают в Киеве, черпает вдохновение из соглашения от июля 2022 года, которое позволило Украине возобновить экспорт зерна. В этом дипломатическом формате Россия и Украина работали над отдельными соглашениями под контролем ООН и Турции в качестве посредников, без прямого соглашения", - говорится в публикации.

Два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что так называемая "зерновая сделка" поможет "выйти из тупика".

Видео дня

"Это план, к которому мы стремимся", - сказал чиновник, близкий к канцелярии президента Украины.

Отмечается, что позиции Киева в продвижении мирных переговоров укрепляет операция ВСУ в Курской области России.

Возможные переговоры Украины и России - что сообщалось

Напомним, ранее в The Washington Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц писали, что операция ВСУ в Курской области срывает тайные переговоры с Россией. Якобы страны должны были провести непрямые переговоры в Катаре о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Указывалось, что возможное соглашение было бы равносильно частичному прекращению огня и предложило бы отсрочку Украине и России.

Позже в The Times отметили, что, если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: