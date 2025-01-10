Кирби опроверг утверждение, что новые санкции США против РФ были введены в качестве разменной монеты в переговорах.

В Администрации действующего президента США Джо Байдена считают, что Украина и Россия пока не готовы к мирным переговорам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

В этом контексте политик опроверг утверждение, что новые санкции США против России были введены в качестве разменной монеты в переговорах по завершению войны в Украине, поскольку "по состоянию на сейчас нет ожиданий, что стороны готовы к таким переговорам".

"Это не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров. Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", - подчеркнул Кирби.

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По его словам, решение о введении дополнительных ограничений против РФ основывалось на прогнозах для внешнего и внутреннего рынков в энергетическом секторе. В то же время Кирби подтвердил, что ранее масштабные санкции в этой сфере откладывались для того, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в США.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. При этом политик не уточнил, когда она может состояться.

Ранее Трамп предполагал, что переговоры с Путиным могут состояться в течение полугода после его вступления в должность. В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков накануне заявил, что до настоящего времени запросов на такую встречу со стороны США не поступало.

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