В Администрации действующего президента США Джо Байдена считают, что Украина и Россия пока не готовы к мирным переговорам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.
В этом контексте политик опроверг утверждение, что новые санкции США против России были введены в качестве разменной монеты в переговорах по завершению войны в Украине, поскольку "по состоянию на сейчас нет ожиданий, что стороны готовы к таким переговорам".
"Это не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров. Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", - подчеркнул Кирби.
По его словам, решение о введении дополнительных ограничений против РФ основывалось на прогнозах для внешнего и внутреннего рынков в энергетическом секторе. В то же время Кирби подтвердил, что ранее масштабные санкции в этой сфере откладывались для того, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в США.
"Мирные" переговоры с РФ - последние новости
Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. При этом политик не уточнил, когда она может состояться.
Ранее Трамп предполагал, что переговоры с Путиным могут состояться в течение полугода после его вступления в должность. В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков накануне заявил, что до настоящего времени запросов на такую встречу со стороны США не поступало.