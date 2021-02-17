Украинская сторона снова перечислила представителям РФ первоочередные меры, на которых необходимо сосредоточить усилия.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предупредил представителей Российской Федерации, что украинская сторона будет продолжать консультации, только если они будут иметь действенный практический смысл.

Об этом сообщается на Facebook-странице украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне председателей делегаций, консультации происходят в рабочем режиме.

"Наша делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мер: сохранение режима прекращения огня; беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам; освобождение удерживаемых лиц; разблокирование российской стороной работы КПВВ, обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и допуск миссии МАГАТЭ на оккупированные территории для обеспечения контроля ядерных объектов", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что "российская сторона несколько раз пыталась перевести обсуждение от практических шагов относительно выполнения Нормандских и Минских договоренностей".

"Однако председатель украинской делегации Леонид Кравчук жестко напомнил представителям РФ, что: РФ является стороной конфликта, РФ оккупирует Крым и ОРДЛО; РФ является участником ТКГ при посредничестве ОБСЕ. И консультации будут продолжены украинской стороной только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл", - подчеркивается в сообщении.

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Вместе с тем Кравчук предложил предоставить, начиная с 24 февраля, автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое", а в случае соответствующего обращения руководства международных гуманитарных организаций - и гуманитарных грузов на территорию оккупированных районов.

"Ждем ответной реакции российской стороны", - говорится в сообщении.

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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины - уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.

Главой украинской делегации сейчас является первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Автор: Виталий Саенко