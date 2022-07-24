В условиях боевых действий эти ПВО еще не проверялись.

При условии больших поставок норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS закрыть небо над Украиной можно будет до конца 2023 года.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Те ЗРК, что передадут Украине в ближайшее время, могут, в частности, прикрыть небо над Киевом.

"Надо прикрывать столицу, центр принятия решений, а еще одну использовать где-то, реализовывать принцип тришкиного кафтана - когда образовалась "дырка", отрываем "заплатку" с другого места и прикрываем ею это место. А на старом месте появляется "дырка", - пояснил Романенко.

Романенко отметил, что радиус действия NASAMS с улучшенными ракетами по высоте - 20 км и 40 км - по дальности.

В условиях боевых действий эти ПВО еще не проверялись, но предварительно они могут работать по баллистическим и крылатым ракетам, в том числе по "Искандерам".

Ранее сообщалось, что Украина получит две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а не просто два ЗРК.

До этом была информация, что Украина получит три норвежско-американских системы NASAMS от США.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.

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