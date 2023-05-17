Вместе с тем ВСУ недавно добились ограниченных успехов в самом городе.

Российские войска, вероятно, усиливают наступательные действия в районе Бахмута на фоне локальных контратак украинской армии. Но это, скорее всего, отразится на возможности самих оккупантов отбить контрнаступление Украины.

Как отмечает Институт изучения войны, о переброске четырех российских батальонов на Бахмутское направление сообщили накануне ряд рашистских "блогеров", представитель террористов "ДНР" Пушилин назвал это "стабилизацией флангов".

Эти заявления, говорится в отчете ISW, согласуются с заявлением замминистра обороны Анны Маляр о том, что РФ перебрасывает в тот район свои подразделения ВДВ. 16 мая оккупанты добились незначительных успехов в самом Бахмуте.

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Россияне сосредоточили на Бахмуте основные усилия, в то время как Украина неоднократно подчеркивала, что нацелена пока на ограниченные операции, объясняют эксперты. "Переброска российских войск с других участков фронта в район Бахмута, вероятно, является ответом на сохраняющуюся обеспокоенность России по поводу стабильности линии фронта в этом районе на фоне продолжающейся деградации группы Вагнера в наступлении с целью захвата Бахмута", - пишут в Институте.

Небольшие успехи ВСУ вокруг Бахмута, возможно, побудили Россию к дальнейшему сосредоточению на тактических наступательных усилиях в этом районе. В то же время "захват" Бахмута Кремль намерен подать как "победу" перед возможными неудачами во время украинского контрнаступления. Эти тактические соображения и изменения приоритетов Москвой могут подорвать более масштабные усилия России по подготовке к отражению украинского контрнаступления.

Вместе с тем ВСУ недавно добились ограниченных успехов в самом городе. Геолокационные кадры от 16 мая показывают, что ВСУ добились незначительных успехов к востоку от Орихово-Васильовки (11 км к северо-западу от Бахмута), хотя по состоянию на 16 мая ISW не зафиксировал каких-либо дальнейших продвижений украинских войск вокруг Бахмута.

Ситуация в Бахмуте - главное

В течение нескольких дней Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров.

По словам Анны Маляр, то, что оборона Бахмута длится столько месяцев да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилия ВСУ и высокий уровень профессионализма командования обороной.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что по состоянию на 13 мая во время недавних контратак защитники Украины под Бахмутом освободили от врага 16,85 квадратных километров.

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