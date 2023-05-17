Отмечается, что подобные атаки могут даже пойти на пользу Украине.

Россия может применять масштабные воздушные атаки по Украине с целью заставить Киев отложить начало долгожданного контрнаступления.

Как пишет CNN со ссылкой американского чиновника, осведомленного о ситуации, в последнее время российские войска начали расходовать больше снарядов, чем обычно. Так враг пытается сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

Источник издания отметил, что РФ осуществила более масштабные воздушные атаки по Украине одновременно с нескольких направлений. Оккупанты целились по центрам управления в Киеве и другим важным местам.

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"Россия, возможно, начала масштабные атаки, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление, сказал чиновник. Но Украина смогла выдержать атаки, перехватывая высокий процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными странами", – говорится в материале.

При этом отмечается, что подобные атаки могут даже пойти на пользу Украине, ведь Россия тратит ограниченные запасы высокоточных снарядов.

Атаки РФ по Украине

В течение последних недель оккупанты существенно увеличили количество и частоту воздушных атак по Украине. Во время атаки ночью 16 мая враг применил ракеты "Кинжал", "Калибр" и другие. Все они были сбиты средствами ПВО. Отмечается, что на эту атаку страна-агрессор потратила почти $120 миллионов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о нестандартных приемах и направлениях атак по Украине со стороны РФ. По непроверенной информации, некоторые дроны враг может запускать с катапульт.

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