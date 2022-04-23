Речь едет о возможностях нарастить мощности для эффективного оружия, которое требует минимальной подготовки и может быть быстро экспортировано в Украину.

Соединенные Штаты ищут пути ускорения производства запрашиваемого Украиной вооружения.

Об этом пишет Reuters.

Речь едет о возможностях нарастить дополнительные мощности для проверенного, эффективного оружия, которое требует минимальной подготовки и может быть быстро экспортировано в Украину.

Пентагон разместил запрос на сайте SAM.gov, первоначальный срок ответа которого истекает 6 мая.

Министерство запросило информацию об оружии или коммерческих возможностях, связанных с противовоздушной, противотанковой, противопехотной, береговой обороной, контрбатарейной, беспилотными воздушными системами и средствами связи, такие как радио или спутниковый интернет.

Как писал УНИАН, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала о запланированных поставках Украине реактивных систем залпового огня.

Западные страны начали поставлять Украине тяжелое вооружение, о котором она запрашивала, перед началом второй фазы войны, в рамках которой пройдет решающий бой за Донбасс.

Ожидается применение большого количества наступательного оружия для проведения контратак по освобождению оккупированных Россией территорий на востоке и юге страны.

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