Автомобиль, рации, ретранслятор и тепловизор стоят 500 тысяч гривень.

Работники Луцкого горсовета, КП "Луцкводоканал" и педагоги города собрали для бойцов стрелкового батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ свыше 1,5 миллиона гривень.

На эти средства был закуплен автомобиль Volkswagen Transporter, 25 бронежилетов, тепловизор и 6 современных раций Hytera с ретранслятором, который усиливает и кодирует сигнал. Об этом заявил городской голова Луцка Игорь Полищук, сообщают "Волынские новости".

"Автомобиль, рации, ретранслятор и тепловизор стоят 500 тысяч гривень. Это пожертвования работников Луцкого городского совета. А бронежилеты закуплены за средства, которые собрали работники КП "Луцкводоканал" и педагоги нашей громады. Кроме того, Фонд Игоря Палицы "Только вместе" приобрел крайне необходимый для военных дрон DJ Mavic 3, а также средства обеззараживания воды и мясные консервы. Все это сейчас отправляется на передовую", — рассказал Игорь Полищук.

По его словам, Луцкий городской совет вместе с волонтерами, представителями бизнеса и благотворителями с первых дней войны наладил поставки помощи военным. Кроме средств питания и гигиены, бойцам передаются прицелы, приборы для радиоэлектронной борьбы с БПЛА, квадрокоптеры, бронежилеты, каски, медицинские средства, турникеты и многое другое.

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