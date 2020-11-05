Правка Путина связана с незаконной выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО.

Российский президент Владимир Путин внес изменения в свой указ о признании «документов» оккупированной Россией части Донбасса, которые выдают гражданам РФ.

Об этом сообщает Новости Донбасса.

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Из названия и текста указа Путин исключил формулировку «гражданам Украины и лицам без гражданства с постоянным местом жительства». Отныне в РФ признаются бумажки «ЛДНР» независимо от гражданства их владельца.

Правка Путина связана с незаконной выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО, из-за чего, пишут СМИ, на оккупированном Донбассе стало больше формальных «россиян».

Паспорт РФ на Донбассе: что известно

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

В Европейском союзе заявили, что разрабатывают для всех стран-членов общие руководящие принципы в отношении непризнание российских паспортов, выданных гражданам Украины из Донбасса.

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Автор: УНИАН