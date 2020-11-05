Российский президент Владимир Путин внес изменения в свой указ о признании «документов» оккупированной Россией части Донбасса, которые выдают гражданам РФ.
Об этом сообщает Новости Донбасса.
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Из названия и текста указа Путин исключил формулировку «гражданам Украины и лицам без гражданства с постоянным местом жительства». Отныне в РФ признаются бумажки «ЛДНР» независимо от гражданства их владельца.
Правка Путина связана с незаконной выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО, из-за чего, пишут СМИ, на оккупированном Донбассе стало больше формальных «россиян».
Паспорт РФ на Донбассе: что известно
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.
- 29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
- В Европейском союзе заявили, что разрабатывают для всех стран-членов общие руководящие принципы в отношении непризнание российских паспортов, выданных гражданам Украины из Донбасса.
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