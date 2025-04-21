По словам военного, "пасхальное перемирие" на этом направлении не было почти ощутимым.

После того, как президент РФ Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии". которое якобы должно было быть 30 часов, россияне на Покровском направлении совершили 36 штурмов. За день до этого оккупанты провели 39 штурмов. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире "Громадського радіо".

Он отметил, что перед 18:00 19 апреля на Покровском направлении действительно было тихо, это продолжалось примерно два часа, однако позже боевые действия начались снова.

Цехоцкий добавил, что если за сутки перед "перемирием" на этом направлении было 39 штурмов, то во время его их было 36.

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"Были штурмы. Были перемещения. Преимущественно штурмовали на легковых автомобилях, мотоциклах. А перед этим враг сделал провокацию в Донецке", - подчеркнул военный.

Офицер отметил, что российская армия использует для штурмов мотоциклы, ведь ее солдаты не имеют достаточной физической подготовки. Он подчеркнул, что сложно пройти пешком три километра в полном снаряжении, ведь на мотоциклах можно сделать это значительно быстрее.

По его словам, у оккупантов ничего не меняется, поэтому "пасхальное перемирие" на Покровском направлении не было почти ощутимым.

Когда журналист спросил Цехоцкого о том, как военные отреагировали на "пасхальное перемирие", он ответил:

"Реагировали традиционно. Готовились к боевым действиям".

Он подытожил, что часы затишья используются для улучшения своих позиций, проведения минирований и заградительных работ или доставки боекомплекта.

Офицер добавил, что на Покровском направлении россияне значительно увеличили использование дронов на оптоволокне. По его словам, такие дроны являются самым большим препятствием.

"Пасхальное перемирие" - последние новости

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о пасхальных провокациях со стороны россиян. По его словам, оккупанты провоцировали ВСУ во время проведения маневров, которые были похожи на штурмы, проходившие якобы "под белым флагом".

В то же время представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что сразу после завершения "пасхального перемирия" со стороны Крыма российские оккупанты начали осуществлять на материковую Украину массированные обстрелы. Он отметил, что с этого направления на Украину летело все, что только могло.

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