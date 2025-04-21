По словам Плетенчука, из-за базирования в Новороссийске врагу сложнее применять "Калибры".

Сразу после завершения так называемого "перемирия" на Пасху, со стороны Крыма российские оккупанты начали осуществлять на материковую Украину массированные обстрелы. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В целом, по его словам, ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается без изменений, однако сразу после окончания так называемого "перемирия" с территории временно оккупированного Крыма россияне возобновили воздушные атаки.

"С того направления сюда летело все, что только могло. Поэтому сказать, что было тихо, я точно не могу, Увидели даже "старых друзей", которых не видели давно. Думаю, позже будут подробности... Враг вел активную деятельность, из Крыма - в первую очередь. И в воздушном пространстве так же, к сожалению", - констатировал представитель ВМС ВСУ.

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Он добавил, что большинство семей российских военнослужащих выехали из Крыма в Новороссийск, куда передислоцированы с временно оккупированного полуострова все боеспособные боеспособные единицы Черноморского флота РФ.

"Видимо, у них все же есть понимание, что завтра-послезавтра они в Крым не вернутся. Хотя на самом деле это для них реальная проблема, потому что много инфраструктурных элементов остается до сих пор в Крыму. Именно поэтому мы не видим массовых применений, например "Калибров", потому что для этого инфраструктура осталась там. Поэтому им сложнее применять это вооружение, находясь в другом пункте базирования", - пояснил Плетенчук.

Удары РФ после "пасхального перемирия"

Как писал УНИАН, в ночь на 21 апреля, после "пасхального перемирия", российские военные атаковали Украину тремя ракетами и 96-ю дронами. В частности, враг нанес удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" с территории оккупированного Крыма, по Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря. По предварительным данным, ВСУ сбили 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

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