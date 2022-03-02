Украинские военные спросили, зачем военный РФ приехал в нашу страну воевать. Тот подтвердил, что их зомбируют пропагандой о "террористах" в Украине.

Пойманным в Николаеве российским оккупантам разрешили позвонить домой. Противник сдался в плен у памятника воинам Второй мировой войны.

Солдаты РФ звонили они из самого центра города, который им приказали "разведать" — возле памятника десантникам-ольшанцам, которые проявили здесь настоящий героизм в апреле 1944 года.

Украинские военные спросили, зачем военный РФ приехал в нашу страну воевать.

"Накручивают новости, что здесь терроризм, беспредел, что Украина нуждается в помощи от российских солдат", - сказал один из пленных.

Второй военный РФ пообщался по телефону со своим отцом, оккупант говорит: "Папа, нас взяли в капкан. Мы не стреляли, мы просто сдались. Нас взяли в плен".

Ранее украинские военнослужащие задержали первого бурята, принявшего участие в российском вторжении в нашу страну в 2022 году. За кадром мужской голос спрашивает, кто он, на что военный РФ отвечает: "Бурят". На вопрос, боевой ли он, отвечает, что тыловой.

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