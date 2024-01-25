Крушением борта воспользовались российские игроки информпространства, отметили американские аналитики.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 в РФ упал в селе Яблоново Белгородской области.

Такой информацией поделился американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры, которые опубликовали разные российские источники. "…видно, как Ил-76 разбился в Яблоново Белгородской области (около 50 км к северо-востоку от Белгорода)", - отметили в Институте.

По сведениям аналитиков, российские игроки информпространства воспользовались падением борта, "чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку" нашему государству.

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Судя по карте, от села Яблоново до Белгорода по прямой более 70 км.

Крушение Ил-76 в России - сегодня это стоит знать

24 января появилась информация, что в РФ потерпел крушение транспортник. Сообщалось, что борт мог упасть возле хутора Кривого. В российском Минобороны почти сразу заявили, что на борту находились украинские военнопленные. Украинская сторона эти сведения не подтвердила.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что россияне "играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества". По его словам, Киев будет настаивать на проведении международного расследования крушения самолета.

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