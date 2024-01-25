Российский военно-транспортный самолет Ил-76 в РФ упал в селе Яблоново Белгородской области.
Такой информацией поделился американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры, которые опубликовали разные российские источники. "…видно, как Ил-76 разбился в Яблоново Белгородской области (около 50 км к северо-востоку от Белгорода)", - отметили в Институте.
По сведениям аналитиков, российские игроки информпространства воспользовались падением борта, "чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку" нашему государству.
Судя по карте, от села Яблоново до Белгорода по прямой более 70 км.
Крушение Ил-76 в России - сегодня это стоит знать
24 января появилась информация, что в РФ потерпел крушение транспортник. Сообщалось, что борт мог упасть возле хутора Кривого. В российском Минобороны почти сразу заявили, что на борту находились украинские военнопленные. Украинская сторона эти сведения не подтвердила.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что россияне "играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества". По его словам, Киев будет настаивать на проведении международного расследования крушения самолета.