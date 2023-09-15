В районе дельты Дуная разместили около 600 военных и радиолокационные системы.

Румыния готова сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее угрозу.

Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад, которого цитирует Digi24. Страна приняла меры в связи с частыми атаками России на украинские порты на Дунае, которые расположены вплотную к румынской территории. В частности, в районе дельты Дуная разместили около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.

"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны и мы обсудили с союзниками в НАТО решение для того, чтобы противостоять российской агрессии", – рассказал генерал Влад.

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Он также не исключает, что Румыния будет применять свою ПВО против российских беспилотников.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии", – подчеркнул генерал.

Падение российских дронов в Румынии

В мае 2022 года Румыния ограничила полеты у границы с Украиной на фоне полномасштабного вторжения РФ.

4 сентября 2023 года во время атаки РФ по Одесской области на территорию Румынии упал один из вражеских дронов. 9 сентября в Румынии обнаружили обломки еще одного дрона, как и в ночь на 13 сентября. Тогда в приграничных районах Румынии даже объявляли воздушную тревогу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны.

12 сентября стало известно, что Румыния начинает строить укрытия для жителей села возле Дуная.

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