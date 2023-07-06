Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов российских оккупантов и район сосредоточения врага. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Отмечается, что ночью сегодня, 6 июля, Россия нанесла ракетные удары по Украине, применив 10 крылатых ракет "Калибр", семь из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил, три ракеты "Калибр" попали по городу Львов.
"В результате российских террористических атак на Львов, к сожалению, есть пять погибших мирных людей и более 35 - получили ранения различной степени тяжести, повреждено и разрушено более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения образования и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Херсонской и Харьковской областей.
В то же время авиация сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях и три станции радиоэлектронной борьбы врага", - отметили в Генштабе.
Ракетная атака на Львов - детали
В ночь на 6 июля во Львове прогремели мощные взрывы. В мэрии города сообщили об атаке российских оккупантов и попадании в многоэтажку.
В результате ракетной атаки по Львову погибли пять человек. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, от атаки пострадали 36 человек. На месте удара продолжается спасательная операция.