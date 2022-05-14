Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов отметил, что защитники Украины освободят все украинские территории, однако это вопрос времени.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, почему ВСУ иногда не ускоряют контрнаступление. Защитники Украины уже начали освобождать населенные пункты от оккупантов на некоторых направлениях, однако война еще продолжается.

Об этом Смирнов рассказал в интервью "24 канала".

Советник министра внутренних дел рассказал о контрнаступлении на примере Второй мировой войны. Тогда Советский союз понес огромные потери при захвате Германии. Однако потерь можно было бы частично избежать, если бы советские командиры не спешили с наступлением. Если бы не спешка, заметил Смирнов, удалось бы сохранить жизнь сотне тысяч солдат.

Именно поэтому, считает советник министра внутренних дел, спешить с контрнаступлением там, где это сейчас может закончиться большими потерями среди ВСУ, не стоит. Однако впоследствии мы все равно "отобьем" и Луганск, и Донецк, рассказал Смирнов.

"Мы не готовы на такое идти и отдавать жизни наших солдат, чтобы завтра повесить где-то украинский флаг. Мы однозначно отобьем все, в частности, и Донецк, и Луганск в ближайшей перспективе", – подчеркнул советник МВД.

Также он добавил, что у военно-политического руководства Украины есть стратегические планы. Наши защитники знают, что делать при различных сценариях развития событий. Сейчас военные Украины имеют основную цель, которая заключается в нанесении как можно большего вреда врагу, подчеркнул Смирнов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ показали, как будут уничтожать оккупантов с помощью американской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: