После атаки на корабль "Иван Хурс" охота явно будет осуществляться не только за "калиброносцами".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на то, что Россия держит в открытом море определённую группу кораблей, при этом из которых не все являются носителями КРМБ "Калибр".

"Группа кораблей может быть в количестве 11 единиц, а носителей "Калибров" из них всего 2. И это явление сейчас вполне привычное, ведь после того как некие, неопределённые БЭКи стали атаковать российский флот, носители "Калибров" сопровождают как самые настоящие авианосцы", - написал он.

По словам Коваленко, чтобы обеспечить безопасность банальному МРК, в Чёрном море россияне держат постоянную вспомогательную группу, которая обеспечивает ему прикрытие.

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"Просто, ощутите степень страха у экипажа патрульного корабля проекта 22160, водоизмещением 1 500 тонн, выходящего на "пуск"? Только в российской флотилии, корыто на 1 500 тонн прикрывает дюжина прочих корыт", - отметил эксперт.

Он утверждает, что это демонстрирует ограниченность функционала российских кораблей.

"Но, самое интересное то, что после атаки на корабль "Иван Хурс" охота явно будет осуществляться не только за "калиброносцами". Что тут скажешь, Чёрное море для российских кораблей становится всё более и более опасным. Причём для всех типов, в любое время суток и на любом отдалении от берега. Безопасного участка, островка спокойствия, просто нет", - добавил аналитик.

Российские корабли в Черном море

Вчера российский корабль "Иван Хурс" получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря.

Сегодня Российская Федерация убрала свои ракетоносители сразу в акваториях двух морей: Черном и Азовском. Соответствующие корабли остались только в Средиземном море.