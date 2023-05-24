Компонента САУ в российских войсках не восполняется в необходимом объёме.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что за неполный май уничтожено было рекордное количество российской артиллерии - 418 единиц, а свою очередь, очень низкий показатель РСЗО - 26.

Он указал, что критический дисбаланс по штатной комплектации реактивной артиллерией российских подразделений возник ещё в прошлом году, а сейчас комплектация может составлять 30% и даже 10% от штатной.

"Фактически, за 2022-й и 2023-й РОВ потеряли невосполнимое количество РСЗО. В свою очередь, рекордные показатели уничтоженной ствольной артиллерии РОВ говорят о растущем превосходстве СОУ в артиллерийских дуэлях и более эффективной контрбатарейной борьбе. Это обусловлено не только преимуществом артиллерийских комплексов СОУ над РОВ, но и опытом расчётов. Российские оккупационные войска потеряли за год войны практически весь профессиональный состав артиллерийских расчётов и те, которые сейчас поставляются в зону БД, не имеют достаточного опыта. Опыт играет не менее важную роль, нежели превосходство оружия над противником", - написал он.

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Коваленко обратил внимание на ещё один очень важный момент.

"РОВ всё больше комплектуются буксируемой ствольной артиллерией. Компонента САУ в российских войсках не восполняется в необходимом объёме и это так же влияет на эффективность артиллерийских подразделений противника", - добавил эксперт.

Потери РФ в Украине - детали

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 204 тыс. 760 человек. Как сообщает Генштаб ВСУ, также уничтожены 3 тыс. 339 артиллерийских систем (21 сутки), 570 реактивных систем залпового огня (5 за сутки).