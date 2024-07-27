Рязанскую область РФ сегодня атаковали беспилотники самолетного типа, утверждают во вражеском Минобороны.

В ночь на субботу, 27 июля, и утром жители российского города Рязань сообщали, что звучали мощные взрывы.

На подлете к военному аэродрому Дягилево и нефтеперерабатывающего завода сбивали дроны, сообщает ASTRA в Telegram, ссылаясь на сведения жителей. В сети также появились кадры, которые подтверждают факт дронового удара по Рязани. "До Дягилево рукой подать, у меня окно открыто было, от звуков чуть не обделалась", - поделилась жительница.

В Минобороны РФ пожаловались, что около 7 часов утра беспилотники самолетного типа пытались атаковать российские объекты, и в небе над Рязанской область средства противовоздушной обороны якобы ликвидировали семь дронов.

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Губернатор Рязанской области Павел Малков утверждает, что в результате дроновой атаки, по предварительным сведениям, нет ни пострадавших, ни материального ущерба.

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После того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в нашу страну рано утром 24 февраля 2022 года, на вражеской территории уже не раз звучали взрывы, и противники жаловались на дроновые удары.

В конце июля было опубликовано интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-полковника Александра Сырского британскому изданию The Guardian, во время которого он рассказал, что защитники нашего государства в глубине российской территории нанесли удары беспилотниками-камикадзе дальнего радиуса действия по "примерно 200 объектам критической инфраструктуры". По его словам, были атакованы, в частности, склады боеприпасов, топливохранилища и заводы.

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