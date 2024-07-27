Рязань атаковали беспилотники, выяснили журналисты / коллаж УНИАН с фото t.me/astrapress

В ночь на субботу, 27 июля, и утром жители российского города Рязань сообщали, что звучали мощные взрывы.

На подлете к военному аэродрому Дягилево и нефтеперерабатывающего завода сбивали дроны, сообщает ASTRA в Telegram, ссылаясь на сведения жителей. В сети также появились кадры, которые подтверждают факт дронового удара по Рязани. "До Дягилево рукой подать, у меня окно открыто было, от звуков чуть не обделалась", - поделилась жительница.

В Минобороны РФ пожаловались, что около 7 часов утра беспилотники самолетного типа пытались атаковать российские объекты, и в небе над Рязанской область средства противовоздушной обороны якобы ликвидировали семь дронов.

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Губернатор Рязанской области Павел Малков утверждает, что в результате дроновой атаки, по предварительным сведениям, нет ни пострадавших, ни материального ущерба.

Фото Дроновый удар по России 27 июля 2024
Фото Дроновый удар по России 27 июля 2024
Фото Дроновый удар по России 27 июля 2024
Фото Дроновый удар по России 27 июля 2024
Фото Дроновый удар по России 27 июля 2024
Фото Дроновый удар по России 27 июля 2024
Фото Дроновый удар по России 27 июля 2024

Продолжается война в Украине - новости, которые сегодня стоит знать

После того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в нашу страну рано утром 24 февраля 2022 года, на вражеской территории уже не раз звучали взрывы, и противники жаловались на дроновые удары.

В конце июля было опубликовано интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-полковника Александра Сырского британскому изданию The Guardian, во время которого он рассказал, что защитники нашего государства в глубине российской территории нанесли удары беспилотниками-камикадзе дальнего радиуса действия по "примерно 200 объектам критической инфраструктуры". По его словам, были атакованы, в частности, склады боеприпасов, топливохранилища и заводы.

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