Маляр напомнила об успехах ВСУ за 500 дней войны / соцсети

Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила о достижениях украинских воинов за 500 дней войны.

Как сообщила Маляр в Telegram, за время войны украинская армия не только разрушила миф о непобедимой армии РФ, но и научилась уничтожать сверхсовременное российское оружие.

Итак, заместитель министра обороны напомнила, что:

Видео дня
  • 497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира";
  • 462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о "жесте доброй воли";
  • 451 день, как мы отправили крейсер "Москва" на дно;
  • 380 дней назад – получили от союзников первые Himars;
  • 373 дня как освободили остров Змеиный;
  • 305 дней назад начали контрнаступление на Харьковщине. Беспрецедентно быстрое наступление с каскадным обвалом обороны россиян, поразившим весь мир;
  • 273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику;
  • 239 дней назад вернули наш Херсон;
  • 113 дней назад добились ордера на арест Путина в Гааге;
  • 80 дней как получили от партнеров мощные средства ПВО - систему Patriot;
  • 65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".

"Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге. Совсем скоро - начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди - победа", - добавила Маляр.

500 дней войны

Напомним, что сегодня, 8 июля, Украина уже 500 суток борется с российскими захватчиками. В этот день президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный - "место победы". Он отдал дань уважения защитникам, которые погибли в битве за остров.

Кстати, в 500 день войны свой день рождения празднует главком Валерий Залужный. Сегодня "железному генералу" исполняется 50 лет.

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