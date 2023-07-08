В Минобороны уверены, что впереди - победа.

Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила о достижениях украинских воинов за 500 дней войны.

Как сообщила Маляр в Telegram, за время войны украинская армия не только разрушила миф о непобедимой армии РФ, но и научилась уничтожать сверхсовременное российское оружие.

Итак, заместитель министра обороны напомнила, что:

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497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира";

462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о "жесте доброй воли";

451 день, как мы отправили крейсер "Москва" на дно;

380 дней назад – получили от союзников первые Himars;

373 дня как освободили остров Змеиный;

305 дней назад начали контрнаступление на Харьковщине. Беспрецедентно быстрое наступление с каскадным обвалом обороны россиян, поразившим весь мир;

273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику;

239 дней назад вернули наш Херсон;

113 дней назад добились ордера на арест Путина в Гааге;

80 дней как получили от партнеров мощные средства ПВО - систему Patriot;

65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".

"Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге. Совсем скоро - начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди - победа", - добавила Маляр.

500 дней войны

Напомним, что сегодня, 8 июля, Украина уже 500 суток борется с российскими захватчиками. В этот день президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный - "место победы". Он отдал дань уважения защитникам, которые погибли в битве за остров.

Кстати, в 500 день войны свой день рождения празднует главком Валерий Залужный. Сегодня "железному генералу" исполняется 50 лет.

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