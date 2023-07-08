Президент почтил память воинов, отдавших свою жизнь во время битвы за остров.

Президент Украины Владимир Зеленский в 500 день полномасштабной войны посетил остров Змеиный.

Как сообщил президент в Telegram, он почтил память героев, отдавших свою жизнь в битве за остров.

"500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве – одной из самых важных за время полномасштабной войны. Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море! Честь!", - написал Зеленский.

На видео видно, что президент прибыл на Змеиный лодкой в сопровождении главы ОП Андрея Ермака. Зеленский вместе с Ермаком и украинскими воинами возложили цветы к мемориалу погибшим воинам.

"Я хочу поблагодарить с этого места победы каждого нашего воина за эти 500 суток. Наши Вооруженные силы, наша разведка, Нацгвардия, наши пограничники, Служба безопасности Украины, Нацполиция, наши связисты, наш народ. Я благодарю всех, кто дерется ради Украины. И пусть свобода, которой для Украины хотели все наши герои, и которую предстоит завоевать именно сейчас, будет почетом, кто отдал жизнь ради Украины. Мы обязательно одержим победу. Слава Украине", - сказал Зеленский.

Освобождение Змеиного

Остров Змеиный - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря, который россияне оккупировали в феврале 2022 года. Его удалось освободить 30 июня 2022 года.

Этому предшествовала ликвидация известного российского флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" в апреле. Тогда Минобороны РФ назвало свое отступление "жестом доброй воли".

В этом году Украина почтила годовщину освобождения острова Змеиный и всех героев, отдавших за эту цель жизнь. Их имена вспомнил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

Кадрами о том, как ВСУ действовали в момент спецоперации на острове показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил всех защитников Украины за преданность и службу.

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