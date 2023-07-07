Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

В Министерстве обороны Украины заявили, что потери России на южном направлении фронта гораздо выше, чем потери ВСУ.

Как сообщила заместитель министра бороны Анна Маляр в Telegram, российских оккупантов там погибает в 5,3 раза больше, чем украинских военных.

По ее словам, на юге Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Везде продолжаются горячие бои.

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Маляр отметила, что украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Кроме того наши защитники фактически перемолачивают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных - ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага. Из-за значительных потерь врага в живой силе на юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях. Соотношение безвозвратных потерь на юге - 1 к 5,3.то есть у врага на юге погибает военнослужащих в 5,3 раза больше чем у нас", - заявила замминистра обороны.

Вместе с тем, она проинформировала, что на Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам - более километра, на северном фланге бои без изменения положений.

"В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", - написала Маляр.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны, по состоянию на утро 7 июля, потери России в Украине достигли почти 233 тысяч.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время, как говорится в вечерней сводке, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.