Если от российских оккупантов будет освобожден украинский Херсон, то президенту РФ Владимиру Путину будет грозить смерть.
После того, как российская сторона потерпит поражения в Украине, глава России может застрелиться, рассказал российский публицист Андрей Пионтковский "24 каналу".
"...Путин застрелится, или его уберут еще после освобождения Херсона...", - сказал собеседник.
Напомним, Россия начала полномасштабную войну с Украиной рано утром 24 февраля. Кремль даже не объявил войну в нашей стране, а назвал свои действия "спецоперацией".
В Украине уже ликвидировано более 30 тысяч врагов. Стоит отметить, что по словам Владимира Путина, российские войска в нашем государстве "достигают своих целей".
Премьер Британии Борис Джонсон спрогнозировал, что глава РФ может завершить войну с Украиной и не потерять власть.
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