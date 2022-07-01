Президента РФ могут убрать, считает эксперт.

Если от российских оккупантов будет освобожден украинский Херсон, то президенту РФ Владимиру Путину будет грозить смерть.

После того, как российская сторона потерпит поражения в Украине, глава России может застрелиться, рассказал российский публицист Андрей Пионтковский "24 каналу".

"...Путин застрелится, или его уберут еще после освобождения Херсона...", - сказал собеседник.

Напомним, Россия начала полномасштабную войну с Украиной рано утром 24 февраля. Кремль даже не объявил войну в нашей стране, а назвал свои действия "спецоперацией".

В Украине уже ликвидировано более 30 тысяч врагов. Стоит отметить, что по словам Владимира Путина, российские войска в нашем государстве "достигают своих целей".

Премьер Британии Борис Джонсон спрогнозировал, что глава РФ может завершить войну с Украиной и не потерять власть.

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