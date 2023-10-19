Цель заключалась не только в том, чтобы вывести из строя часть военной техники, которую Москва держит недалеко от берега.

В последнее время Украина использует морские дроны для атак на оккупированный Крым, а еще некоторую тактику.

Как рассказали журналисты CNN, украинская десантная операция, прошедшая в начале октября, представляла собой проникновение украинского спецназа в крупнейший оплот России в оккупированной Украине. Она стала частью новой тенденции по увеличению количества атак ВСУ на аннексированный полуостров. При этом точная дата и время операции не разглашаются, как и количество военных, участвовавших в ней.

Известно только, что спецназ плыл по морю на скоростных катерах, а затем пересаживался на водные мотоциклы. Затем они бросились к берегу, уничтожили российскую военную технику, стоящую у моря, и направились обратно, и все это за считанные часы.

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Цель заключалась не только в том, чтобы вывести из строя часть военной техники, которую Москва держит недалеко от берега, но и в том, чтобы передать сообщение украинским гражданам, находящимся на оккупированном полуострове.

"Мы сделали это для того, чтобы люди в Украине и в оккупированном Крыму не падали духом и сохраняли веру в возвращение Крыма в состав Украины", - сказал один из участников этой операции военный с позывным "музыкант".

По словам военного, на планирование опасной операции ушли месяцы, чтобы подготовить украинских солдат ко многим рискам, с которыми им придется столкнуться. "Мы много тренировались для этой операции. Каждый знал свою роль, что ему делать на берегу, — пояснил "музыкант". - На обратном пути после выполнения задания нас преследовали российские военные корабли, но нам удалось уйти".

Организаторы операции отметили, что такие нападения на полуостров являются ключевым моментом в контрнаступлении Украины, поскольку Крым - это военная база, которую россияне считают хорошо защищенной. А такие вылазки вынуждают РФ переместить силы - в результате чего получается, что каждый оккупант, который охраняет Севастополь, его нет, например, на Запорожском направлении.

При этом такие операции происходят при поддержке местного населения. Как отметило издание, украинцы, живущие под российской оккупацией, уже давно организовались в группы сопротивления. Издание отметило, что одна из партизанских групп, действующих на полуострове, носит название "Атеш". По словам ее представителей, в работе они используют "средства прослушивания территорий (квартир, кафе и других помещений), а также пытаются внедрить агентов ФСБ в движение".

"Попытки россиян проникнуть в наши ряды постоянны, но наша команда умело их выявляет. Кроме того, у нас очень строгая фильтрация потенциальных агентов, и большинство агентов действуют автономно, чтобы предотвратить утечку информации", - пояснили изданию в группе.

Партизаны заявли, что они могут эффективно выполнять задачи только потому, что пользуются "широкой поддержкой местных жителей", и утверждают, что скоординированные атаки с воздуха и моря укрепляют их ряды.

Освобождение Крыма является конечной целью этих рейдов, и украинские силы медленно совершенствуют их, особенно десантную тактику.

Рейды на Крым

ВСУ в последние месяцы регулярно совершают спецоперации в Крыму. Примечательно, что "бавовна" там становится все серьезнее. Так, например, сегодня вечером во временно оккупированном Россией Севастополе прогремел мощный взрыв. В городе даже объявляли воздушную тревогу.

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