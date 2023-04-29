Подобная информация поступает как из российских госбанков в оккупированном Крыму, так и с Крымской железной дороги.

Российские захватчики планируют бежать из временно оккупированного Крыма. В частности, топ-менеджмент представительств российских государственных компаний получил указание готовиться к "эвакуации".

В Центре национального сопротивления отмечают, что эти мероприятия по подготовке к побегу носят комплексный характер. Свидетельством этому является то, что подобная информация поступает как из российских госбанков в оккупированном Крыму, так и с Крымской железной дороги.

"В частности, эвакуироваться должны не только представители верхушки, но и их семьи. Пока речь идет об оплачиваемом отпуске", – говорится в сообщении ЦНС.

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Деоккупация Крыма

Российские оккупанты проводят активную подготовку к предстоящему контрнаступлению Вооруженных сил Украины. В частности, захватчики укрепляются во временно оккупированном Крыму, строят там фортификационные сооружения и роют окопы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне перерыли там весь пляж, готовясь к украинскому контрнаступлению. Он убежден, что Крым будет освобожден, а оккупанты будут бежать оттуда быстрее, чем с захваченных территорий Донетчины или Луганщины.

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