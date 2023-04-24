Местным жителям надо привыкать к сигналам воздушной тревоги, отметили в Силах обороны.

Жители оккупированного Крыма должны готовиться к определенным "особенностям" деоккупации полуострова, которые пережила материковая Украина во время войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время информационного телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, местные жители оккупированных территорий юга Украины должны понимать, что процесс освобождения будет особенным.

"Они смогут на себе почувствовать очень много особенностей того периода, который пережила вся материковая Украина в течение полномасштабного вторжения. Необходимо привыкать к сигналам воздушной тревоги, учиться на них правильно реагировать и уметь сохранить свою жизнь", - заявила Гуменюк, добавив, что движение сопротивления в Крыму работает очень активно и сейчас его полномочия расширяются.

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В то же время она сказала, что представителям оккупационной власти "советы уже не помогут", поэтому им лучше упаковать свои вещи и уехать.

Крым в оккупации: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 апреля в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационная администрация заявила об атаке надводных беспилотников и сбитии одного из них.

Гуменюк отметила, что не может раскрывать детали этого инцидента, однако сказала следующее: "Кто же нас может остановить, когда мы освобождаем свои земли".

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков сообщил, что войска РФ уже вывозят жителей временно оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей в Крым. В то же время они готовятся и к "эвакуации" с полуострова.

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