Войска РФ полностью опустошили один из складов.

Россияне за два месяца опустошил военный склад на севере временно оккупированного Крыма. Там хранил тяжелую военную технику.

"Согласно новым спутниковым снимкам, российские войска опустошили этот военный склад на севере Крыма. Это место использовалось для хранения танков, бронетехники и артиллерии", - написал Брэди Африк из Американского института предпринимательства в Twitter.

По его словам, на снимках за 11 февраля видео бронемашины, танки и артиллерию, а 25 апреля на складах уже ничего не осталось.

Видео дня

"Вот снимки недавно опустевшего российского военного склада в Крыму. Следы все еще видны от отъезжающих машин", - отметил Африк.

Журналисты Крым.Реалии и проекта "Схемы" проанализировали спутниковые снимки и выяснили, что в последние месяцы россияне вывели военную технику в районе села Медведевка Джанкойского района Крыма.

Отмечается, что на снимках, которые были сделаны в октябре 2022 года и январе 2023 года, видно, что там находилась бронетехника и артиллерия, но ее уже нет на снимках от 25 апреля.

Кроме того, на одном из фото видно окопы, вырытых примерно в районе дислокации техники.

Стуация в Крыму - последние новости

Россияне готовятся к "эвакуации" людей в Крыму. Заместитель постоянного предстваника президента в Крыму Денис Чистиков сообщил, что речь идет о жителях районов возле админграницы с Херсонской областью.

При этом оккупанты усилилии охрану Крымского моста, что привело к огромным очередям на мосту.

Также в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне начали проводить работы по обустройству укрытий во временно оккупированному Крыму на случай "угроз".

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