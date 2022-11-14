По предварительным данным, супругов убили в августе 2022 года.

В пгт Архангельское Херсонской области правоохранители обнаружили тела супругов-фермеров, которых убили российские оккупанты.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по предварительным данным, супругов убили в августе 2022 года во время оккупации пгт Архангельское Высокопольской территориальной общины. Людей лишили жизни в их погребе на территории домовладения.

"Во время проведения правоохранителями следственно-оперативных мероприятий обнаружено место захоронения тел двух погибших – мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлены повреждения черепов. Сейчас они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

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Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Освобождение Херсонщины

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, освободили все населенные пункты на правом берегу Днепра.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что операция по освобождению Херсона от российских оккупантов продолжалась с начала сентября.

Президент Владимир Зеленский 14 ноября 2022 года посетил деоккупированный Херсон. Он подчеркнул, что Украина не верит заявлениям России, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, и продолжит освобождать территории, которые оккупировал агрессор.

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