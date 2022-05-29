Стало известно, что РФ собирается поднять со дна уничтоженный ВСУ десантный катер.

Российские корабли в Черном море под прикрытием угрозы ракетных ударов пытаются организовывать спасательно-подъемные работы возле острова Змеиный.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.

Отмечается, что россияне хотят поднять со дна потопленный десантный скоростной катер типа "Раптор".

"После поднятия "Раптор" планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота раш*сты пытаются подлатать "утопленниками", – отметили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что часть кораблей РФ в Черном море отошли в укрытия возле оккупированного Крыма из-за шторма.

Вместе с тем в Черном море РФ держит в готовности к применению два носителя крылатых ракет "Калибр".

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