Российской Федерации остается лишь заниматься террором. У них больше нет никаких аргументов на поле боя.
"Первый план России был взять Киев за четыре дня. У них нет никаких других аргументов на поле боя, ведь на поле боя украинская армия, у них остается только террор – это преступление против человечества. Главное, мне кажется, что Запад все-таки признал, что Украина платит кровью за их безопасность", - отметил политолог и публицист Андрей Пионтковский.
При этом он указал, что в Москве идет дискуссия относительно дальнейших атак по украинским городам, и его приспешники напоминают о стойкости Ленинграда, который не сдался.
"В последние дни какие фразы произносились самыми близкими Кремлю откровенными негодяями. Там не бывает несанкционированных выступлений, а это очень серьезный раскол внутри башен Кремля", - указал эксперт.
Также Пионтковский рассказал, что часть президента РФ пособников уже призывает прекращать атаки на города, но Путин против. При этом политолог считает, что если глава Кремля и дальше будет упорствовать, то Западу придется переходить к скорейшему завершению конфликта. Киеву надо будет передать "те самые ракеты", а для этого надо лишь политическая воля.
Ракетный террор Уккраины - что известно
На фоне неудач на фронте Россия решила погрузить Украину во тьму. Армия РФ начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.
Так, 5 декабря оккупанты совершили восьмую ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры. Силам ПВО удалось сбить более 60 из более чем 70 ракет. Позже сообщили, что ракеты все же попали в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
В свою очередь журналисты посчитали, что в этот раз Москва выпустила ракет на сумму от 400 до 500 миллионов долларов.