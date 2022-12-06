Андрей Пионтковский отметил, что в Москве идет дискуссия относительно дальнейших атак по украинским городам.

Российской Федерации остается лишь заниматься террором. У них больше нет никаких аргументов на поле боя.

"Первый план России был взять Киев за четыре дня. У них нет никаких других аргументов на поле боя, ведь на поле боя украинская армия, у них остается только террор – это преступление против человечества. Главное, мне кажется, что Запад все-таки признал, что Украина платит кровью за их безопасность", - отметил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

При этом он указал, что в Москве идет дискуссия относительно дальнейших атак по украинским городам, и его приспешники напоминают о стойкости Ленинграда, который не сдался.

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"В последние дни какие фразы произносились самыми близкими Кремлю откровенными негодяями. Там не бывает несанкционированных выступлений, а это очень серьезный раскол внутри башен Кремля", - указал эксперт.

Также Пионтковский рассказал, что часть президента РФ пособников уже призывает прекращать атаки на города, но Путин против. При этом политолог считает, что если глава Кремля и дальше будет упорствовать, то Западу придется переходить к скорейшему завершению конфликта. Киеву надо будет передать "те самые ракеты", а для этого надо лишь политическая воля.

Ракетный террор Уккраины - что известно

На фоне неудач на фронте Россия решила погрузить Украину во тьму. Армия РФ начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Так, 5 декабря оккупанты совершили восьмую ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры. Силам ПВО удалось сбить более 60 из более чем 70 ракет. Позже сообщили, что ракеты все же попали в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В свою очередь журналисты посчитали, что в этот раз Москва выпустила ракет на сумму от 400 до 500 миллионов долларов.

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