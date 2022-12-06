Игорь Яковенко отметил, страх заставляет некоторых помощников президента РФ бежать.

На федеральных телеканалах РФ стали звучать признания проигрыша России, но раскола среди российской элиты нет. Это плюрализм, основанный на страхе.

"Есть публичные проявления такого, я бы сказал, не раскола, а плюрализма. Все это трещины внутри, так сказать, черного ящика, который внутри черного ящика, и на поверхность не выходит. У нас в стране (в России – УНИАН) нет публичной политики, нет разных партий, нет дискуссии в парламенте", - отметил социолог и политический эксперт Игорь Яковенко

При этом он напомнил, что на федеральных каналах стали звучать заявления о том, что безмятежная жизнь российских пропагандистов, которые сеяли ненависть и призывали убивать украинцев, подходит к концу. По его словам, даже депутат Госдумы Константин Затулин, который является идеологом "Новоросии", заговорил "человеческим голосом". Яковенко считает, что такая риторика подпитывается страхом.

"Есть люди, которые просто бегут, понимая, к чему все идет. Количество людей, которые сбежали сейчас из администрации президента, из правительства, из администрации разных субъектов Федерации – это сотни и сотни людей. Они понимают, что во Франции создан трибунал по расследованию преступления путинского режима. Это все публично делается, и они понимают, чем это все закончится", - подытожил эксперт.

Последние заяваления российских пропагандистов - что известно

На фоне поражений российской армии в Украине и активной работы над трибуналом для военных преступников из РФ среди "рупоров" Кремля царят панические настроения.

Так, Главный редактор пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян убеждена, что россиянам нужно бояться проиграть войну против Украины. По ее словам, Гаага ждет даже дворника, который работает на кремлевской площади.

У пропагандиста Владимира Соловьева настроение не лучше. Он заявил, что если Россия проиграет, не будет никакой Гааги. По его словам, если так случится, то "весь мир — в труху".

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