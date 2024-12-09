Когда именно и по каким объектам РФ может нанести удар, неизвестно, однако вероятность атаки очень высока.

Вероятно, российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по Украине, который может произойти в ближайшее время. О повышенной угрозе недавно предупредили и в посольстве США в Украине.

Как отметил военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина, это такой себе "красный флажок". По его словам, Соединенные Штаты просто так подобных заявлений не делают.

"Удар будет. Чем он будет? "Орешником", "Рубежом", "Кокошником"? Мы не знаем. РФ, скорее всего, уже на этапе подготовки и, возможно, в ближайшие дни состоится такой пуск", – продолжил Ступак.

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Эксперт добавил, что обычно РФ информирует США о планах запустить баллистические ракеты.

"РФ сообщает Соединенным Штатам о том, что мы планируем – это было в прошлый раз – использовать что-то баллистическое, поэтому США, когда вы это увидите на своих радарах, своими датчиками, своими разведчиками, это мы не к вам. Это мы здесь, по городу, по Украине. Это вас не касается, поэтому не надо давать ответный удар", – пояснил он.

Относительно того, какое вооружение РФ может применить во время следующей массированной атаки, Ступак подтвердил, что вероятность использования "Орешника" или подобного вооружения является почти стопроцентной.

"Да, что-то большое. Но еще раз. Мы же с вами анализируем предыдущий наш опыт. Был опыт, 20-го числа Соединенные Штаты сообщили, на следующий день, 21-го был удар. Так же сообщение 8-го декабря", – отметил он.

Когда именно и по каким объектам РФ может нанести удар, неизвестно, однако вероятность такого удара очень высока. По мнению эксперта, "причиной" нового обстрела может быть ракетная программа Украины.

"В ноябре Украина отчиталась об изготовлении первой сотни собственных дальнобойных ракет, а на 2025-й год мы выйдем на показатель 3000. Через 2 недели удар "Орешником". Буквально 6 декабря Украина отчитывается, что вот у нас есть свой дрон-ракета "Пекло". 8 числа американцы предупреждают, что внимание, что-то будет, что выходит за рамки. Ну, ждем. Где это будет, в какой день, мы не знаем. Но вероятность очень высокая", – констатировал Иван Ступак.

Угроза массированной атаки по Украине

Российская Федерация подготовила на аэродромах стратегической авиации новый ресурс для ракетных обстрелов территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Отметим, что 8 декабря посольство США предупредило об усилении угроз атак России по Украине. Там добавили, что РФ может нацелиться на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины.

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