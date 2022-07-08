За сутки на юге Украины ликвидированы 12 российских оккупантов, склад боеприпасов и вражеская техника.

За сутки на юге Украины ликвидированы 12 российских оккупантов, склад боеприпасов и вражеская техника.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составляют 12 рашистов, танк, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов и БПЛА "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья", - отметил он.

По словам Назарова, вражеская корабельная группировка продолжает угрожать применением 40 ракет типа "Калибр" с 4 надводных и 2 подводных носителей, что вместе с 3 БДК находятся в северо-западной части Черного моря.

Накануне жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск в связи с возможным наступлением ВСУ.

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