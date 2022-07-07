На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Бахмутском направлении украинские бойцы нанесли потери подразделениям российских войск, они в панике отошли.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ относительно оперативной ситуации с российским вторжением по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.

Также вражеские войска обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк.

Кроме того, противник применил армейскую авиацию вблизи Шумов и закрепляется на окраинах населенного пункта Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.

Напомним, союзники передали Украине 9 РСЗО HIMARS и аналогичных комплексов. Это мощное оружие, но ВСУ нуждается в большем количестве реактивных систем залпового огня, рассказал секретарь Совета национальной бехопасности и обороны Алексей Данилов.

Вас также могут заинтересовать новости: