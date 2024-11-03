Юрий Жуковец отметил, что гражданское население даже не пыталось сопротивляться.

Капитан и командир разведроты 103-й отдельной бригады территориальной обороны Юрий Жуковец рассказал о боях в Курской области Российской Федерации. Он отметил, что "можно рвать их на куски", если иметь средства.

"Это было на энтузиазме и адреналине. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что, наконец, война будет и на их земле. Плюс со времен Второй мировой никто этого не делал. Соответственно можно всему миру показать, что не так уж и неприступна эта страна, что у нее есть свои слабости, что ее можно прорвать. Если иметь немного больше средств, сил и вдохновения, их можно так же рвать на куски", - рассказал военный в интервью "Украинской правде".

По его словам, украинское вторжение в Курскую область было показательным. При этом он отметил, что гражданское население даже не пыталось сопротивляться украинскому вторжению.

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"Если вспомнить, как героически реагировало наше население, когда заходили россияне, строя баррикады, останавливая танки, то здесь такого не было. Никто ничего вообще не говорил. Они тихонько прятались по подвалам, по своим домам, кто-то просто стоял, смотрел на тебя", - подытожил Жуковец.

Бои в Курской области РФ - последние новости

Украинская операция в Курской области продолжается. Недавно воины продвинулись на север от Суджи. В то же время в Глушковском районе наблюдается некоторое затишье.

При этом эксперт по военным вопросам из RAND Corporation Майкл Бонерт указал, что украинские военные в Курской операции получили над Россией преимущество, которого не было на протяжении полномасштабной войны.

В свою очередь эксперт Дмитрий Снегирев не исключает, что зона влияния ВСУ на территории РФ будет расширена за счет Брянской и Белгородской областей.

В свою очередь издание Business Insider пишет, что Украина ввела в заблуждение Россию теми же способами, которые Германия использовала во время Второй мировой войны в битве при Балдже.

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