Робособаки могут развивать скорость до 15 км/ч и действовать в радиусе 3,5 км от оператора.

ВСУ в последнее время активно используют в боях на фронте на Донбассе собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance, пишет Bild.

"Это компактные, прочные и манёвренные сухопутные дроны на четырёх лапах, которых ведёт оператор. Они помогают добраться туда, куда не может попасть воздушный дрон. Например, внутрь зданий или российских окопов", - отмечает издание.

ВСУ используют робособак для разведки окрестностей, обнаруженя мин-ловушек, вычисления передвижения ВС РФ, что значительно снижает риск для украинских разведчиков.

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По данным BILD, сейчас на фронте более 30 таких собак.

"Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo их практически невозможно обнаружить. Робопсы бесшумно крадутся по полю боя со скоростью до 15 км/ч и действуют в расположении противника в радиусе 3,5 км в течение максимум пяти часов. Их стоимость в зависимости от модификации: от 4000 до 8000 евро", пишет издание, отмечая, что первыми робособак испытали бойцы 28-й бригады ВСУ.

Война в Украине - что происходит на фронте

За последние сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения, почти треть из них - на Покровском направлении.

Ситуация на этом направлении тяжелая, сейчас оно является самым горячим на фронте. Как рассказал пресс-офицер бригады "Червона калина", подполковник Николай Коваль, оккупанты непрерывно штурмуют позиции ВСУ малыми группами, используя тактику ЧВК "Вагнер". Сначала они направляют на позиции ВСУ группу зеков, а за ними следует группа подготовленного спецназа.

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