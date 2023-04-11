Оккупанты действительно рассчитывали на парад по Крещатику, а не готовились к сопротивлению украинцев.

Россияне действительно планировали захватить Киев за 3-5 дней и применили тактику прошлого века.

Как сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в интервью РБК-Украина, оккупанты активно готовились к вторжению под видом проведения стратегического командно-штабного обучения.

"Первоначальный план захвата Киева был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью в 3-5 суток. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956-м, Чехословакии в 1968-м и в Афганистане в 1979 году. Оккупанты по привычному для себя принципу планировали как можно быстрее высадить силы специальных операций и воздушные десанты на подступах к Киеву – на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и объекты критической инфраструктуры. Далее в условиях дезорганизации и краха системы управления они собирались захватить правительственный квартал и ликвидировать или арестовать украинское руководство. И вместо этого установить своих ставленников-марионеток", - отметил Павлюк.

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Замминистра также напомнил, что в уничтоженной технике оккупантов нашли парадную форму одежды. Это свидетельствует о том, что захватчики действительно рассчитывали на парад по Крещатику, а не готовились к уличным боям.

"Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были полностью разбиты Силами обороны. Российские войска перегруппировались и все еще пытались захватить столицу: полностью окружить и блокировать город, нанесением огневых ударов посеять панику среди местного населения и заставить силовым путем сдаться", - отметил Павлюк.

Планы РФ по Киеву

24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Сразу после нападения российские власти заявили, что планируют захватить Киев за три дня. Вокруг Киева некоторое время шли ожесточенные бои, но в итоге украинским военным удалось отбросить россиян. Так мечты Кремля о взятии Киева за три дня провалились.

В конце 2022-го главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предупредил, что РФ готовит 200 тысяч захватчиков, чтобы бросить их на войну против нашего государства, и возможна еще одна попытка врага захватить столицу Украины.

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