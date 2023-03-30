Первой мерой стало бы использование местных российских агентов для помощи в захвате власти.

После полномасштабного вторжения в Украину логика применения Россией военной силы была основана на расчете быстрого успеха с первых дней. А вообще решение о нападении - это стратегическая ошибка лично президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете аналитиков Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Аналитики отметили, что большая часть планов России сосредоточилась на том, что делать после так называемой победы, когда Киев будет оккупирован за три дня.

В отчете приведены некоторые детали таких планов. Так, первой мерой стало бы использование местных российских агентов для помощи в захвате власти. Отдельно кадыровцы занимались бы охотой на украинцев, которых в РФ считают организаторами движения сопротивления и тех, кто связан с Революцией Достоинства в 2014 году. Кремль планировал с ними расправиться.

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Третьим направлением должна была стать пацификация украинцев через изоляцию общин. Организаторов протестов на местах выявляли бы и ликвидировали кадыровцы. В областях, которые считались в Кремле проблемными, планировалось устроить трудности с электроэнергией, коммунальными услугами и вывести оттуда финансовые ресурсы для дальнейшей изоляции и постоянной нестабильности в этих областях.

Далее задачей российских военных был захват Национального банка Украины, коммунальной инфраструктуры. После этого на сцену вышел бы кум Путина Виктор Медведчук. В Верховной Раде он должен был создать движение за мир, принять резолюции с призывом к капитуляции, чтобы "спасти жизнь и Украину". А "главными защитниками мира" в Украине, то есть кандидатами на должности в местные власти планировалось поставить чиновников, которые были частью агентурной сети.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину

Сразу после начала нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские власти заявили, что планируют захватить Киев за три дня. Вокруг Киева некоторое время шли ожесточенные бои, но в итоге украинским военным удалось отбросить россиян. Так мечты Кремля о взятии Киева за три дня провалились.

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