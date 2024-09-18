Украинская операция на территории РФ деконструирует представление о якобы статичной линии фронта, стабильной расстановке сил и предсказуемом ходе конфликта.

Украинская операция в Курской области РФ является опасной как для самой Украины, так и для международной безопасности. Но если Силы обороны удержат захваченные территории противника, Киев сможет применить новый подход в войне. Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в материале для New Eastern Europe.

"Новая наступательность и склонность к риску в поведении Украины в войне является не столько реакцией на российскую агрессию, сколько следствием более чем 30-месячного ожидания или отсутствия международной помощи для Киева. Аннексия Ираком Кувейта в 1990 году была быстро отменена международной коалицией в течение года. В 1990-х годах ирредентизм Сербии после определенных колебаний был решительно обуздан с помощью миссии НАТО. В противоположность этому, международная поддержка украинского государства, находящегося в состоянии войны, является не только опосредованной, но и сомнительно слабой уже более 10 лет. И это несмотря на такие скандальные события, как аннексия Крыма Россией в марте 2014 года или сбитие самолета Малайзийских авиалиний рейса MH-17 с 298 гражданскими лицами, в том числе 80 детьми, на борту в июле 2014 года", – объясняет он.

По словам Умланда, экономические санкции Запада против России и ее военных, а также поддержка Украины другими способами стали более значимыми с 2022 года. Однако они оставались и остаются крайне недостаточными для защиты территории, граждан и инфраструктуры Украины от геноцидных атак России.

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Хуже того, многие страны так называемого Глобального Юга опосредованно подпитывают российскую войну на уничтожение через торговлю со страной-агрессором. В свою очередь, решения Запада в поддержку защиты Украины принимаются медленно, нерешительно и половинчато. И после двух с половиной лет смертей и страданий Киев хочет в корне изменить контекст, отмечает аналитик.

"В будущем Киев и в дальнейшем будет пытаться различными способами продемонстрировать международной аудитории, что развитие и завершение войны остаются открытыми, а предположение о безоговорочном российском превосходстве является обманчивым. Более широкий геополитический контекст этой украинской стратегии связан с возможными переговорами с Кремлем по территориальным вопросам. Это также может быть подготовкой к большим многосторонним переговорам, таким как запланированная вторая международная конференция по вопросам войны после Мирного саммита в Швейцарии в июле 2024 года", – предполагает Умланд.

По мнению автора, кроме озвучивания моральных, нормативных и правовых аргументов, Киев может – если ему удастся удержать захваченные российские земли – применить новый подход. Как в общении с Москвой, так и с более широкой международной аудиторией, украинское руководство может делать предложения по обмену захваченных российских земель на оккупированную украинскую территорию.

"Безусловно, новый подход Киева опасен как для украинской, так и для международной безопасности. Украинское вторжение на территорию России с 6 августа 2024 года является, по словам Владимира Путина, "широкомасштабной провокацией". Однако те международные наблюдатели, которые соглашаются с определением Путина, должны, прежде всего, обвинять собственные страны в ограниченной или отсутствующей заинтересованности в суверенитете и целостности Украины. Именно недостаточный уровень внешней помощи привел к тому, что Киев перешел из оборонительной в наступательную позицию", – отмечается в материале.

Умланд добавил, что каким бы ни был результат нынешней операции в Курской области, Киев "будет продолжать искать слабые места по всему периметру контакта с российским государством, а также его союзниками, агентами и марионетками". По его мнению, Россия будет вынуждена инвестировать в укрепление российско-украинской границы и уделять больше внимания другим театрам военных действий, по сравнению с востоком и югом Украины.

"Украинское вторжение на российскую государственную территорию деконструирует –внутри России и во всем мире – представление о якобы статичной линии фронта, стабильной расстановке сил и предсказуемом ходе конфликта", – резюмировал Андреас Умланд.

Война в Украине: операция в Курской области

Украинская операция в Курской области РФ длится уже почти полтора месяца – с 6 августа 2024 года. За это время под контроль украинских защитников перешли сотни квадратных километров вражеской территории.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Курская операция продемонстрировала гибкость и наступательные возможности украинских войск, а также нанесла тяжелые потери российским войскам и подняла моральный дух украинцев.

Из-за действий Сил обороны враг вынужден перебрасывать силы с фронта в Украине в Курскую область. Однако хотя захват российских территорий в Курской области "был хорошим шагом для Украины", то, как долго украинцы смогут удерживать свои позиции на курском направлении, "остается большим вопросом", говорит генерал-майор армии США в отставке, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Гордон Дэвис-младший.

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