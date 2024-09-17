Столтенберг отметил, что НАТО может давать Украине советы, но не командует украинскими силами, и все решения Украина принимает самостоятельно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил успехи Украины в ходе Курской операции и рассказал о своем к ней отношении. В интервью Foreign Policy он отметил, что, хотя союзники по НАТО оказывают военную поддержку, однако никак не влияют на планы Украины в войне, и все решения украинцы принимают сами.

"Союзники по НАТО и НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Девяносто девять процентов военной поддержки поступает от союзников по НАТО и НАТО. И мы даем им советы. Мы обучаем. Но мы не ведем войну. Мы не командуем украинскими вооруженными силами. Эти трудные решения должны принимать сами украинцы", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что Курская операция продемонстрировала гибкость и наступательные возможности украинских войск, а также нанесла тяжелые потери российским войскам и подняла моральный дух украинцев.

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"Конечно, на войне всегда есть риск и неопределенность. Поэтому я буду очень осторожен, рассуждая о том, как все это будет развиваться в ближайшие недели и месяцы. Но мы должны помнить, что украинцы очень способные", - подчеркнул генсек НАТО.

Он напомнил, что в начале войны бытовало мнение, что Россия возьмет под контроль Киев в течение нескольких дней, а Украину - в течение нескольких недель, но Украина не только удержалась, но и сама вторглась на российскую территорию.

"Поэтому я думаю, что мы должны продолжать доверять украинцам и их решениям на сложном поле боя и театре военных действий в условиях большой неопределенности", - подытожил Столтенберг.

Курская операция ВСУ

Как писал Forbes, ВСУ в Курской области разработали новую стратегию - быстро перемещаться и брать российские войска в окружение.

На прошлой неделе украинские войска прорвали российскую оборону на новом участке российско-украинской границы. И если они смогут соединиться с украинскими силами на главном участке украинского прорыва, то они отсекут потенциально тысячи россиян между собой и границей.

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