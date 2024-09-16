Киев продолжает выигрывать время и истощать россиян.

После операции ВСУ на Курщине российские оккупанты вынуждены перебрасывать свои силы из Украины под Курск. Об этом сообщает DW со ссылкой на мнение ряда экспертов.

Так, по словам генерал-майора армии США в отставке, старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Гордона Дэвиса-младшего, Курская операция даст возможность ВСУ замедлить и истощить наступление российских оккупантов, а также убедить Запад снять ограничения на ракетные удары по территории РФ.

"Удерживая под контролем захваченные территории в Курской области, Украина будет пытаться сохранять политическое и военное равновесие между потерями и достижениями на поле боя, что будет делать дальнейшие продвижения россиян на украинскую территорию сложнее и дороже", - сказал эксперт, добавив, что хотя захват российских территорий в Курской области "был хорошим шагом для Украины", то, как долго украинцы смогут удерживать свои позиции на курском направлении, "остается большим вопросом". Видео дня

Он также считает, что вторжение ВСУ в Курскую область лишило россиян инициативы, "потому что они уже не могут концентрировать свои силы только на украинской территории".

"Теперь они думают над тем, откуда им оттянуть свои силы, чтобы поддержать контрнаступление на курском направлении. Пока что они не очень хорошо с этим справляются, и после пяти недель они так и не отвоевали свои территории", - отметил Гордон Дэвис-младший.

В свою очередь аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что вторжение украинских сил в Курскую область можно считать успешной операцией со многих точек зрения. По его словам, в результате этой операции Украине удалось взять в плен значительное количество российских военных.

"До сих пор мы находились в ситуации, когда Россия отказывалась обменивать военнопленных, особенно защитников Азовстали. Сейчас мы уже провели два крупных обмена, благодаря тому, что имели военных, взятых в плен под Курском", - отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, россияне "теперь вынуждены перебрасывать свои силы со многих направлений" на поле боя в Украине в Курскую область, и то, "что они платят большую цену в человеческих ресурсах за незначительные продвижения подталкивает Россию к сложному решению" по поводу объявления всеобщей мобилизации.

"Эта операция продемонстрировала, что украинская армия остается способной воевать и достигать результатов", - сказал эксперт, добавив, что "курский прецедент" станет дополнительным аргументом в дискуссии Киева с западными партнерами о снятии ограничений на удары западным оружием по военным целям на российской территории, ведь реакция Кремля показала, что "россияне не слишком придерживаются своей ядерной доктрины".

Как пишет издание, эксперты сходятся во мнении, что "рискованная Курская операция" предоставила украинцам определенные преимущества, однако она не изменит ход войны, потому что для этого ВСУ необходимо больше сил.

"Учитывая нехватку оружия, сейчас Украина продолжает выигрывать время и истощать россиян за счет потери территорий, надеясь, что россияне в конце концов поймут, что не способны двигаться дальше", - резюмировал Белесков.

Война в Украине - последние новости

Среди россиян ухудшается восприятие войны. Об этом в вечернем обращении к украинцам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в России ухудшается восприятие результатов политики Путина, и сейчас в Киеве работают "над тем, чтобы реальность все же преодолела российскую государственную пропаганду".

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