Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Сегодня оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30.

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Так, в направлении украинских позиций неподалёку от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета.

Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации также в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.

«Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли», - говорится в сводке.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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Автор: Антонина Доломанжи