Сегодня оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе.
Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30.
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Так, в направлении украинских позиций неподалёку от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета.
Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации также в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.
«Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли», - говорится в сводке.
Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
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