Боевики "тишину" на Донбассе не нарушали - штаб ООС
09:06, 22 августа 2020Война
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С сегодняшнего дня на Донбассе тоже не зафиксировано обстрелов.
Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет / фото УНИАН
Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе в течение всех суток - пятницы, 21 августа. Раненых и убитых нет.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.
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"С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 августа фискалы совместно с пограничниками Краматорска и сотрудниками СБУ задержали автомобиль, набитый ящиками сигарет на более 300 тысяч гривень.
Перемирие на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- Российские оккупанты регулярно осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.
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