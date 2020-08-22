Боевики "тишину" на Донбассе не нарушали - штаб ООС

С сегодняшнего дня на Донбассе тоже не зафиксировано обстрелов.

Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе в течение всех суток - пятницы, 21 августа. Раненых и убитых нет.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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"С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 августа фискалы совместно с пограничниками Краматорска и сотрудниками СБУ задержали автомобиль, набитый ящиками сигарет на более 300 тысяч гривень.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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Автор: Яна Ставская