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Боевики "тишину" на Донбассе не нарушали - штаб ООС

09:06, 22 августа 2020
Война
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Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет / фото УНИАН

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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"С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 августа фискалы совместно с пограничниками Краматорска и сотрудниками СБУ задержали автомобиль, набитый ящиками сигарет на более 300 тысяч гривень.

Перемирие на Донбассе

  • С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
  • Российские оккупанты регулярно осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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Автор: Яна Ставская

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