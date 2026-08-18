После заявлений Трампа в Южной Корее заговорили о полной военной независимости от США

С момента вступления в силу перемирия армия США фактически имеет право руководить обороной Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Ли Дже Мён призвал вернуть независимый контроль над армией страны из-под влияния Соединённых Штатов на фоне новых заявлений Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

В воскресенье, 16 августа, американский президент Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу Корейского полуострова. В частности, он заявил, что с уважением относится к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, добавив, что Северная Корея не "представляет угрозы" для юга. На этом фоне Мен призвал правительство страны как можно скорее реализовать план передачи оперативного военного контроля над южнокорейскими силами от США к Сеулу.

"Прочный альянс укрепляет фундамент безопасности, а укрепление наших собственных возможностей повышает нашу ценность и необходимость как союзника", – сказал Ли.

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Издание отмечает, что вопрос оперативного военного контроля уходит корнями еще во времена Корейской войны. Она закончилась не официальным мирным договором, а перемирием. Фактически обе Кореи до сих пор остаются в состоянии войны. Однако с 1953 года США содержат в Южной Корее свою крупнейшую зарубежную военную базу. Обе армии ежегодно проводят масштабные учения.

В случае возобновления боевых действий южнокорейскими силами полномочия по управлению передаются военному оперативному комитету. И с середины прошлого века этот комитет непрерывно возглавляют именно американские четырёхзвёздные генералы.

В 1994 году Сеул восстановил контроль над собственными вооружёнными силами в мирное время. Однако в случае войны фактическое управление армией и в дальнейшем должен осуществлять комитет. И восстановление независимости в этом аспекте было одной из ключевых целей Южной Кореи на протяжении последних двух десятилетий. Об этом заявляли ряд предыдущих глав государства, однако до реализации плана дело так и не дошло.

Впрочем, по мнению издания, новые заявления Трампа, а также сокращение участия США в совместных учениях могут наконец дать Сеулу возможность восстановить свой контроль над армией. Кроме того, Лу также призвал к более быстрому прогрессу в южнокорейской программе атомных подводных лодок и к подготовке офицеров, способных проводить интегрированные операции в будущих конфликтах.

Что этому предшествовало

Ранее Трамп заявил, что принял решение сократить военные учения США с Южной Кореей. Также президент США призвал Сеул компенсировать Вашингтону расходы на оборону. Он оценил эту сумму в 10 млрд долларов.

Отметим, что в последнее время все чаще появляется информация о том, что соперники США – РФ, Китай и КНДР – могут воспользоваться моментом и начать локальные войны, пока Вашингтон увяз в конфликте на Ближнем Востоке. В частности, по мнению The Times, Пекин может напасть на Тайвань, воспользовавшись тем, что Соединенные Штаты израсходовали большую часть своих запасов ПВО в войне против Ирана.

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