РФ стремительно наращивает силы на шести ключевых авиабазах в Африке, - разведка США

РФ перебрасывает современную военную технику, включая истребители МиГ-29, беспилотники и системы ПВО.

Россия стремительно расширяет свое военное присутствие в Ливии, наращивая операции на шести ключевых авиабазах. Как пишет africa.businessinsider.com, по данным Национального агентства геопространственной разведки США, эти действия являются частью более широкой миссии по расширению влияния Москвы в Северной Африке и Сахеле.

Расширение сосредоточено на авиабазах Джуфра, Аль-Хадим, Гардабия, Брак-эль-Шати, Маатен-эль-Сарра и Таманхинт, расположенных в центральной, восточной и южной Ливии.

Разведка зафиксировала прибытие на эти объекты современной военной техники, включая истребители МиГ-29, беспилотники и системы ПВО.

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Также ведутся масштабные строительные работы по модернизации этих объектов: российские войска восстанавливают взлетно-посадочные полосы, склады и ангары для самолетов. Так, на авиабазе Аль-Хадим за последний год были построены три новых ангара и, предположительно, жилые помещения, а в 2026 году – вышка связи и казармы.

Численность персонала также растет; например, российское присутствие на авиабазе Брак-эль-Шати увеличилось с примерно 300 до 450 человек всего за несколько месяцев.

Африканский оборонный форум предполагает, что это позволит России использовать стратегическое положение Ливии для облегчения перемещения оружия и техники по континенту. В частности, одна важная база позволяет России "тихо переправлять оружие на территорию Судана или Чада".

Россия использует граждан Африки в войне против Украины

По данным украинского МИД, Россия завербовала в ряды своих вооруженных сил не менее 2982 человек из 37 африканских стран.

на войне против нашей страны погибли не менее 486 граждан африканских стран, которых завербовала РФ. В украинском плену находятся 35 граждан из 17 африканских стран. Наибольшее количество рекрутов фиксируется из Кении, Египта, Камеруна, Ганы, Нигерии, Уганды, Алжира и Мали.

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