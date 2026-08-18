Пляжи Мексиканского залива засыпают новым песком: от него зависит будущее черепах

В частности, в ситуации очень важна температура этого песка.

Самка выбирается вверх по склону и начинает копать задними ластами. Она работает на ощупь, отбрасывая песок за себя, пока камера не станет достаточно глубокой. Затем она откладывает яйца, засыпает их и возвращается в воду. Больше самка никогда не увидит кладку, и ничто из сделанного ею не определяет, кто вылупится. Это решается позже – самим песком.

У морской черепахи нет половых хромосом. Нет аналога X и Y, которые решали бы этот вопрос при зачатии, так что эмбрион изначально обладает механизмом, чтобы стать как одним, так и другим. Вместо этого выбор делает температура – и делает его внутри гнезда, пишет The Pulse.

Значение имеет средняя треть инкубации, когда песок вокруг яиц достаточно теплый или прохладный, чтобы переключить развитие в ту или иную сторону. Более прохладный производит самцов, более теплый – самок, и весь переход умещается в пару градусов. Кладка, зарытая чуть глубже или в более светлых песчинках, может дать совершенно иной пол, чем та, что в полуметре от неё.

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Вот почему материал важен не меньше, чем ширина. Размер песчинок, содержание раковин и цвет решают, как далеко тепло проходит вглубь, и пляж, восстановленный не тем песком, может быть правильной формы и всё равно десятилетие отправлять в воду не тех детёнышей.

Что поднимается по трубе

Машина, выполняющая восстановление, тянет по морскому дну два рукава. Каждый оканчивается головкой, которая работает как рот, а всасывающая линия диаметром 86 сантиметров поднимает песок и воду в трюм в середине судна, пока оно продолжает двигаться.

Это пылесос с корпусом, и ему никогда не приходится останавливаться, чтобы наполниться. Наполнившись, оно идет к берегу, подсоединяется к трубопроводу и выталкивает пульпу на сушу, где вода стекает, а песок остаётся. То, что в августе рассыпают по дюнам, весной лежало на глубине 15 метров под водой.

Трюм вмещает 15 150 кубометров. Типичный бассейн на заднем дворе вмещает около 72 кубометров воды, так что одна загрузка ближе к 160 бассейнам, чем к тысяче, как можно было бы подумать по цифре.

Откуда взяты цифры

Землесос с трюмом имеет 128 метров в длину и 25 метров в ширину, с примерно 25 000 лошадиных сил на трёх дизель-электрических главных двигателях, питающих три поворотные кормовые колонки.

Он был построен на верфи в Браунсвилле, штат Техас, передан в январе и в конце того же месяца ушел в Мобил. Первая задача – ремонтное дноуглубление на федеральных судоходных каналах, что не имеет никакого отношения к пляжам.

Владелец – сиэтлская компания, основанная в 1905 году, и это крупнейшая единичная инвестиция, которую она сделала за свою историю.

Председатель совета директоров, в честь которого назвали судно, высказался об этом прямо. "Этот землесос – кульминация" многолетней работы нашей преданной команды, сказал он, и для меня честь носить его имя.

Чего машина не может достичь

Размер работает в обе стороны. Ограничивающий предел – не 25-метровая ширина, а осадка, потому что загруженный корпус, сидящий на глубине 8,5 метра, не может входить в мелкие заливы, где сосредоточена немалая часть работы, а это всё ещё делают меньшие землесосы.

Подпитка пляжа к тому же временна по своей сути. Песок сносит обратно в море так же, как сносило первоначальный, так что восстановленный пляж – это скорее график обслуживания, чем ремонт.

И песок, который прибывает, – не тот песок, что ушёл. Перекачанный материал ложится уплотнённым и более крупным, чем родной пляж, и часто с бо́льшим содержанием раковин, что затрудняет копание для самки и меняет то, как тепло проходит через гнездо, – так же как пластиковый газон нагревается сильнее, чем земля, которую он накрыл.

Подрядчики обходят это, подбирая размер песчинок под родной пляж и рыхля поверхность после, что является стандартной практикой.

Для чего на самом деле нужен более широкий пляж

Вдоль этого побережья гнездятся три вида, и в этом перечне обычно ошибаются насчёт третьего. Логгерхеды и зелёные черепахи – привычные два, а третий – атлантическая ридлея (черепаха Кемпа), самая исчезающая морская черепаха из всех, чьё восстановление целиком держится на коротком участке побережья Мексиканского залива.

Кожистые черепахи не совсем часть этой картины, поскольку их гнездование в США почти целиком приходится на атлантическую сторону.

Так что ставка тут у́же и острее, чем общий призыв к защите дикой природы. Пляж, который продолжает размываться, вовсе перестаёт предлагать хоть что-то, во что можно зарыться, и животные, которым больше некуда деться, – это те, у кого наименьший запас прочности, во многом как вытесненный хищник оказывается там, где остаётся последний пригодный клочок земли.

Федеральная цель, стоящая за этой работой, конкретна. Инженерные войска армии хотят, чтобы 70 процентов извлечённого при дноуглублении материала к концу десятилетия шло в полезное использование, а не сбрасывалось, – и в уведомлении о передаче судна эта цель названа прямо.

Что делает это необычайно буквальным образцом инженерии. Судно поднимает морское дно, несёт его на пляж, и температура того, что оно укладывает, решает, кто вернётся в воду два месяца спустя.

Ранее УНИАН сообщал, что пляжи Франции накрыла волна ядовитых "португальских корабликов".

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