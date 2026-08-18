Производство Patriot в Украине под вопросом: Польша увидела для себя шанс

По словам заместителя министра обороны Польши, решение о передаче ракет должно приниматься на самом высоком уровне.

Польша планирует запустить производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку в Украине во время войны строительство подобных комплексов практически невозможно. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Polskie Radio 24.

Когда его спросили о возможности запуска производства ракет для систем Patriot, он ответил:

"Такой план есть".

Томчик добавил, что в настоящее время Польша находится в благоприятном положении, опираясь на контакты с США. По его словам, соглашение о строительстве в Польше сервисного центра для ракет Patriot уже подписано.

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Чиновник подчеркнул, что это промежуточный этап на пути к возможному запуску их производства.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп после первых заявлений о производстве ракет в Украине "отказался от этой идеи или поставил под ней большой вопросительный знак".

"Скажем прямо - в Украине в условиях войны строительство систем такого типа практически невозможно. Думаю, что здесь для Польши также есть большие возможности", - добавил Томчик.

Чиновник сказал, что Польша еще не приняла решение о передаче Украине дополнительных ракет для системы Patirot из собственных запасов. По его словам, Польша передала Киеву несколько таких ракет "из сотен единиц, которые у нас есть".

Политик подчеркнул, что решение о передаче ракет должно приниматься на самом высоком уровне.

"Сначала министр национальной обороны дает рекомендации, а затем решение принимает Совет министров", - сказал он.

Томчик подытожил, что США призывают Польшу предоставить ракеты, и именно такие заявления звучат от верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что шансы Украины на получение ракет для Patriot от Японии растут на фоне визита кремлевского диктатора Путина на Курилы.

"Япония - одна из немногих стран, имеющих лицензию на производство зенитно-ракетной системы Patriot. Эти комплексы являются оборонными, поэтому Япония, которая придерживается "мирной" Конституции, имеет правовые основания для передачи противобаллистических средств Украине. Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании собственного производства Patriot", - заявил командир.

Также обозреватель The Guardian объяснил, почему Украине не хватает ракет для Patriot. Он считает, что даже если партнеры передадут Киеву дополнительные ракеты из своих запасов, Украина вряд ли получит достаточное количество перехватчиков к зиме.

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