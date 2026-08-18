Популярные смартфоны Samsung скоро останутся без поддержки: есть ли ваш в списке

Несколько популярных смартфонов Samsung Galaxy, выпущенных в 2021-2023 годах, приближаются к завершению поддержки. Хотя новые флагманские модели компании теперь получают до семи лет обновлений, более старым моделям в этом плане повезло гораздо меньше.
Часть из них уже перестала получать новые версии Android, а некоторые вскоре лишатся и последних обновлений безопасности. Портал Gizmochina перечислил устройства Samsung, которые покупать в 2026 году точно не стоит.
Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3
- год выпуска – август 2021
- последнее обновление Android – август 2025
- последнее обновление безопасности – август 2026
Galaxy S21 FE 5G
год выпуска – январь 2022
- последнее обновление Android – январь 2026
- последнее обновление безопасности – январь 2027
Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
- год выпуска – февраль 2022
- последнее обновление Android – февраль 2026
- последнее обновление безопасности – февраль 2027
Galaxy A53 5G
- год выпуска – апрель 2022
- последнее обновление Android – апрель 2026
- последнее обновление безопасности – апрель 2027
Galaxy A14
- год выпуска – май 2023
- последнее обновление Android – май 2025
- последнее обновление безопасности – май 2027
Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
- год выпуска – август 2022
- последнее обновление Android – август 2026
- последнее обновление безопасности – август 2027
Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra
год выпуска – февраль 2023
- последнее обновление Android – февраль 2027
- последнее обновление безопасности – февраль 2028
Galaxy A54 5G
- год выпуска – март 2023
- последнее обновление Android – март 2027
- последнее обновление безопасности – март 2028
Для владельцев Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 август 2026 фактически становится последним месяцем официальных обновлений безопасности. У Galaxy S21 FE 5G, серии Galaxy S22 и Galaxy A53 5G запас поддержки продлится до начала 2027 года.
При этом прекращение обновлений не означает, что смартфон сразу перестанет работать. Устройство продолжит выполнять свои основные функции, однако больше не будет получать новые функции, обновления One UI и исправления найденных уязвимостей.
Меж тем Samsung продолжает обновлять свои устройства до One UI 9.0 на базе Android 17. Новая ОС дебютировала в июле вместе с Galaxy Z Fold 8, Ultra и Flip, а массовый выпуск на остальные устройства ожидается с сентября.
Ранее эксперты назвали 6 уникальных функций Samsung, которых нет ни в одном другом Android-смартфоне. Некоторые из них настолько полезны, что после привыкания к ним переход на другой телефон может показаться шагом назад.