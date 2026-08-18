Популярные смартфоны Samsung скоро останутся без поддержки: есть ли ваш в списке

Ряд смартфонов Samsung 2021–2023 годов приближаются к завершению поддержки.

Несколько популярных смартфонов Samsung Galaxy, выпущенных в 2021-2023 годах, приближаются к завершению поддержки. Хотя новые флагманские модели компании теперь получают до семи лет обновлений, более старым моделям в этом плане повезло гораздо меньше.

Часть из них уже перестала получать новые версии Android, а некоторые вскоре лишатся и последних обновлений безопасности. Портал Gizmochina перечислил устройства Samsung, которые покупать в 2026 году точно не стоит.

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

год выпуска – август 2021

последнее обновление Android – август 2025

последнее обновление безопасности – август 2026

Galaxy S21 FE 5G

год выпуска – январь 2022

последнее обновление Android – январь 2026

последнее обновление безопасности – январь 2027

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

год выпуска – февраль 2022

последнее обновление Android – февраль 2026

последнее обновление безопасности – февраль 2027

Galaxy A53 5G

год выпуска – апрель 2022

последнее обновление Android – апрель 2026

последнее обновление безопасности – апрель 2027

Galaxy A14

год выпуска – май 2023

последнее обновление Android – май 2025

последнее обновление безопасности – май 2027

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

год выпуска – август 2022

последнее обновление Android – август 2026

последнее обновление безопасности – август 2027

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

год выпуска – февраль 2023

последнее обновление Android – февраль 2027

последнее обновление безопасности – февраль 2028

Galaxy A54 5G

год выпуска – март 2023

последнее обновление Android – март 2027

последнее обновление безопасности – март 2028

Для владельцев Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 август 2026 фактически становится последним месяцем официальных обновлений безопасности. У Galaxy S21 FE 5G, серии Galaxy S22 и Galaxy A53 5G запас поддержки продлится до начала 2027 года.

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При этом прекращение обновлений не означает, что смартфон сразу перестанет работать. Устройство продолжит выполнять свои основные функции, однако больше не будет получать новые функции, обновления One UI и исправления найденных уязвимостей.

Меж тем Samsung продолжает обновлять свои устройства до One UI 9.0 на базе Android 17. Новая ОС дебютировала в июле вместе с Galaxy Z Fold 8, Ultra и Flip, а массовый выпуск на остальные устройства ожидается с сентября.

Ранее эксперты назвали 6 уникальных функций Samsung, которых нет ни в одном другом Android-смартфоне. Некоторые из них настолько полезны, что после привыкания к ним переход на другой телефон может показаться шагом назад.

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